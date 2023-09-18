Geleneksel dansını icra eden damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı

Dünyaevine giren gelin ile damadın en mutlu gününde yaşanan olaya ilişkin görüntüler şaşkınlık yarattı. Müziğin etkisiyle geleneksel dansını icra etmekte olan damat, yanlışlıkla geline uçan tekme attı.