'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
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'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
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İsrail Başbakanı Netanyahu, 1967'de Kudüs'ün tamamen işgal edilmesinin yıldönümünde, Mescid-i Aksa'nın altına uzanan tartışmalı tünelde çekilmiş bir video yayınladı. 12 yıllık kazılarla açılan tünelde, Aksa'nın temelleri oyularak bir sinagog inşa edilmişti.

Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyuran ve bu uğurda binlerce masum sivili katletmekten geri durmayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 1967'de Kudüs'ün tamamının işgal edilmesi ve Arap ordularının yenilgiye uğratılmasının yıldönümünde dikkat çekici bir video paylaştı. Video, Kudüs'ün Silwan bölgesinden başlayıp Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan ve uzun süredir tartışmalara konu olan tünelde çekildi.

SÖZDE TAPINAK ARIYORLAR AMA...

Söz konusu tünel, İsrail yönetimi tarafından yaklaşık 12 yıl süren kazı çalışmalarıyla oluşturuldu. Amaç olarak "efsanevi Yahudi tapınağının kalıntılarını aramak" gösterilmiş olsa da, bugüne dek herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanmadı. Bu süreçte Mescid-i Aksa'nın altına kadar ulaşan kazılar, yapının temellerine zarar verdiği iddia edildi.

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı

MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINA SİNAGOG İNŞA EDİLDİ

Yıllar süren çalışmalar sonucunda, Mescid-i Aksa'nın altına bir sinagog inşa edildiği bildirildi. Bu durum uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekerken, uzmanlar bu yapılaşmanın Aksa'nın taşıyıcı sistemine zarar verdiğini ve çökme riskini artırdığını ifade ediyor.

'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelden görüntü paylaştı

PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Netanyahu'nun bu sembolik tünelde çekilmiş video aracılığıyla verdiği mesaj, hem Filistin tarafında hem de uluslararası alanda "provokatif" bir adım olarak değerlendirildi. Video, İsrail'in Kudüs üzerindeki tartışmalı uygulamalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıJY:

KUDÜS BİR İSRAİL ŞEHRİDİR, ORADA CANLARI NE İSTERSE ONU YAPARLAR. İSTERLERSE MESCİDİ AKSA'YI YIKAR YERİNE HAVALI BİR SİNAGOG YAPARLAR. KİMSEDE BİR ŞEY DİYEMEZ.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ülkesinin fabrikalarını satmadı topraklarını satmadı vatandaşlığını satmadı topraklarını hergün genişletiyor milyonlarca ortadoğulu kan bağı olan kardeşlerini ülkesine sokmayı topraklarını bile alıyor adam gibi adam büyük netenyahuya selam olsun

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

O. Cocugu

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Şu Gazze kasabı demekten vazgeçin. Kasap diye hayvan kesene derler. Benim Müslüman kardeşlerim hayvan değil. Başlık olarak İsrail terörist başı deyin de görelim. Hava bunuda yayınlama İsrail sevici haberler...

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Haber Yorumlarımuharremsahin1:

seni izlerken b/o/k a bakmış gibi hissediyorum

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