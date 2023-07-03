"Videonun, Fransa'daki protestolarda göstericilerin sıfır araçları ateşe verdiğini gösterdiği iddiası"

Fransa'daki protestolarda göstericilerin sıfır araç filosunu yaktığı iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Video birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülkeyi kaosa sürüklerken sosyal medyada göstericilerin sıfır araçları ateşe verdiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

Görüntüler birçok kişi tarafından gerçke sanılıp paylaşıldı. Videodan alınan bir görüntüyü tersine arama yöntemiyle taradığımızda karşımıza videonun hem eski tarihli olduğu hem de Fransa'dan olmadığı sonuçları çıktı.

Görüntü, 28 Nisan 2023'te Avustralya'nın Perth kentinde kaydedilmiş.

28 Nisan'da gerçekleşen olayda ülkenin Perth şehrinin güneyinde Pickles adlı şirkete ait otoparkta meydana geldi.yangında 100'den fazla araç hasar gördü ve yaklaşık 50 araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine gelen 10 itfaiye ekibi, saat 17.00 civarında başlayan yangını 20.30 gibi kontrol altına alındı.