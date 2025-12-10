Haberler

Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği Haber Videosunu İzle
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Florida'nın Sarasota kentinde bir 7-Eleven marketinin önü, nefes kesen bir operasyon alanına dönüştü. Birdenbire müşterilerin de yoğun olduğu bir saatte marketin önünde beliren 3 metrelik dev timsah, hem müşterilere hem de çalışanlara büyük panik yaşattı. Ekipler dev sürüngeni sadece bir ip yardımıyla yakaladı.

  • Florida'da 3 metrelik bir timsah, 7-Eleven marketinin önünde ortaya çıktı.
  • Polis ve timsah avcıları, timsahı ip atarak yakaladı ve Punta Gorda yakınlarındaki doğal yaşam alanına taşıdı.
  • Sarasota Şerifliği, bu olaydan bir hafta önce bir yerleşim bölgesinde 4,2 metrelik başka bir timsahı yakalamıştı.

Florida'da 3 metrelik dev timsah, 7-Elevenmarketinin önünde ortaya çıkarak paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ve timsah avcılarının etrafını sardığı dev sürüngen, ellerinden kurtulmak için çırpındı durdu, ancak ekipler son anda timsahı yakalamayı başardı. Uzmanlar, timsahın kaçması halinde büyük bir facianın yaşanabileceğini belirtiyor.

İP ATARAK YAKALADILAR

Olay yerine hızla gelen Sarasota İlçe Şerif Ofisi ekipleri ve timsah avcıları, sürüngenin etrafını güvenlik çemberine aldı. Dev timsah, uzmanların ip atarak kontrol altına almaya çalıştığı sırada ellerinden kurtulmak için çırpındı durdu, zaman zaman şiddetle yuvarlanarak kaçmaya teşebbüs etti.

AĞZINI KİLİTLEYECEK ÖNLEM ALINMADI

Yetkililer, timsahın polislerin elinden kurtulması hâlinde "büyük bir facianın kaçınılmaz olacağını" belirtti. Zira timsahın ağzını açmasını engelleyecek herhangi bir önlem alınmamıştı. Ekipler yüzlerce kiloluk hayvanı sürüklemekte oldukça zorlandı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Tüm çırpınışlara rağmen ekipler timsahı kamyonete yüklemeyi başardı. Sürüngen, daha sonra Punta Gorda yakınlarındaki doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde taşındı.

Timsahın yakalanma ve kamyonete bindirilme anı çevredekiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Bu olay, şeriflik ekiplerinin sadece bir hafta önce bir yerleşim bölgesinde 4,2 metrelik bir başka dev timsahı yakalamasının ardından yaşandı. Sarasota Şerifliği, sosyal medya paylaşımında "Bir başka gün, bir başka timsah" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Mehmet Akif Ersoy, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Akif Ersoy, bu halde mahkemeye sevk edildi
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Kapıcının karısını öldüren emekli başçavuşun korku filmlerini andıran görüntüsü

Korku filmi değil gerçek! İşte bir ilimizin konuştuğu emekli başçavuş
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Manchester United'dan Sergio Ramos'a kanca

39'luk Ramos'a öyle böyle bir talip çıkmadı! Dönüşü fena olacak
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Kars'ta gizli buzlanma paniği: 11 araç birbirine girdi, yol ulaşıma kapandı

Yollarda görünmeyen tehlike, zincirleme kazaya neden oldu
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
title