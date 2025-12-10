Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Florida'da 3 metrelik dev timsah, 7-Elevenmarketinin önünde ortaya çıkarak paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis ve timsah avcılarının etrafını sardığı dev sürüngen, ellerinden kurtulmak için çırpındı durdu, ancak ekipler son anda timsahı yakalamayı başardı. Uzmanlar, timsahın kaçması halinde büyük bir facianın yaşanabileceğini belirtiyor.

İP ATARAK YAKALADILAR

Olay yerine hızla gelen Sarasota İlçe Şerif Ofisi ekipleri ve timsah avcıları, sürüngenin etrafını güvenlik çemberine aldı. Dev timsah, uzmanların ip atarak kontrol altına almaya çalıştığı sırada ellerinden kurtulmak için çırpındı durdu, zaman zaman şiddetle yuvarlanarak kaçmaya teşebbüs etti.

AĞZINI KİLİTLEYECEK ÖNLEM ALINMADI

Yetkililer, timsahın polislerin elinden kurtulması hâlinde "büyük bir facianın kaçınılmaz olacağını" belirtti. Zira timsahın ağzını açmasını engelleyecek herhangi bir önlem alınmamıştı. Ekipler yüzlerce kiloluk hayvanı sürüklemekte oldukça zorlandı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GÖTÜRÜLDÜ

Tüm çırpınışlara rağmen ekipler timsahı kamyonete yüklemeyi başardı. Sürüngen, daha sonra Punta Gorda yakınlarındaki doğal yaşam alanına güvenli bir şekilde taşındı.

Timsahın yakalanma ve kamyonete bindirilme anı çevredekiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Bu olay, şeriflik ekiplerinin sadece bir hafta önce bir yerleşim bölgesinde 4,2 metrelik bir başka dev timsahı yakalamasının ardından yaşandı. Sarasota Şerifliği, sosyal medya paylaşımında "Bir başka gün, bir başka timsah" ifadelerini kullandı.