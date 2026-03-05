Korku filmi değil gerçek! Şehir bir anda cehenneme döndü

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş altıncı gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken İran'ın batısındaki Horramabad kentinde düzenlenen hava saldırılarının ardından büyük yıkım meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırı sonrası şehir merkezinin yoğun duman ve toz bulutu altında kaldığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü ve sokakların molozlarla kaplandığı görülüyor.

CAN PAZARI ANBEAN KAMERADA

Videoda patlamanın ardından panik yaşayan sivillerin toz ve duman içindeki sokaklarda koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı dikkat çekiyor. Bazı kişilerin motosikletlerini enkazın arasından çıkararak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görülürken, çevredeki binaların camlarının kırıldığı ve cephelerinde ciddi hasar oluştuğu görülüyor.

Görüntülerde ayrıca yaralanan bir kişinin çevrede bulunan siviller tarafından taşınarak güvenli bir noktaya götürüldüğü anlar yer alıyor. Bölgede arama ve yardım çalışmalarının sürdüğü, sivillerin ise saldırının ardından büyük panik yaşadığı görülüyor.

ŞEHİR FÜZELERİN HEDEFİ OLDU

İran'ın batısında yer alan Horramabad kenti, son günlerde ABD ve İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarının ardından yoğun bombardımana maruz kalan şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, savaşın altıncı gününde saldırıların hem askeri tesisleri hem de yerleşim bölgelerini etkilediğine dikkat çekiyor.