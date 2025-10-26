Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda Patlama

FİLİPİNLER'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, 24 Ekim'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın 3 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.