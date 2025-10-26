Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda Patlama
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, 24 Ekim'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın 3 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.
