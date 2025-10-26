Haberler

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda Patlama

Güncelleme:
Filipinler'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda 24 Ekim'de meydana gelen patlama sırasında 2 kilometre yüksekliğe kül püskürüldü. Yetkililer, bölge halkına kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları gerektiğini bildirdi.

FİLİPİNLER'in Negros Adası'ndaki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, 24 Ekim'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın 3 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürdüğü aktarıldı. Yetkililer, bölgede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
