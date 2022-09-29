Evinde cinsel içerikli dans yapmak isteyen kadının sonu kötü oldu, tüm salon put kesildi

Yurtdışında evinin salonundaki sandalyeye oturup cinsel içerikli bir dans yapmaya çalışan kadının sonu kötü bitti. Kadın, sandalyenin ortadan ikiye ayrılmasıyla kendisini yerde buldu. Bu sırada evin salonunda oturanlar da büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Yurtdışında kaydedilen bir video, geniş kitlelere ulaştı. Evinin salonundaki sandalyeye oturan bir kadın, sandalye üzerinden cinsel içerikli hareketler içeren bir dans yapmak istedi ancak işlem istediği gibi gitmedi.

KENDİNİ YERDE BULDU

Sandalyenin ortadan ikiye ayrılmasıyla birlikte kendisini yerde bulan kadın, ciddi bir kaza geçirirken, salondakiler de olay nedeniyle büyük bir şok yaşadı. Bazıları ise gülmekten kendilerini alamadı.