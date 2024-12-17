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Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

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Muhaliflerin kontrolüne geçen Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen ve ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu konuşulan kadın subayın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Videoyu paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.

Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık Pazar günü devrilmesiyle sadece 24 yıllık devlet başkanlığını değil, ailesinin 50 yılı aşkın süren Suriye yönetimi de sona ermiş oldu. Muhaliflerin kontrolüne geçen ülkede devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen kadın subaylardan birinin görüntüleri gündem oldu.

"HESAP VERMESİ LAZIM"

Ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu öne sürülen ve Esad'ın fotoğrafları önünde sol elle selam verdiği görülen kadın subayın görüntülerini paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.

Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıVEFA:

Ahhh!. Ahh!.. bir bulabilsem, hiç yobazlara, bağnazlara yar eder miyim onu!!!

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Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıaRMa 1979:

Pornocu galiba

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıEko cCc:

Evet, hemen bulun ve bana getirin. Kötü bir niyetim yok ;)

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıElvan Demir:

Adnan oktar ın kedicikleri gibi buda

Yorum Beğen15
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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Esenyurtda bir bakın... Bu yoksa da akrabaları oradadır. Onlara sorun...

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

seytanin esat subesi

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Haber YorumlarıHakan:

ah ah bulabilsem ona kendim dersini veririm.gunde 10 saat spor yaparak.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

İsrail’in mossadın hazırladığı bir fotoğraf bayanda yahudi, bu haberi sadece modern yaşam biçimini kötüleme için yapılmış yani Colani i bayanlara başını örtün dedi ya işte onun temelini hazırlıyorlar, başı açıklar kötüdür demek istiyorlar

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu kısrağı yakalayıp günde 3 öğün ver Allahım ver.ver Allahım ver...

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Haber YorumlarıMh Sn:

Hakkı kazık

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