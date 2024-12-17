Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun

Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık Pazar günü devrilmesiyle sadece 24 yıllık devlet başkanlığını değil, ailesinin 50 yılı aşkın süren Suriye yönetimi de sona ermiş oldu. Muhaliflerin kontrolüne geçen ülkede devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen kadın subaylardan birinin görüntüleri gündem oldu.

"HESAP VERMESİ LAZIM"

Ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu öne sürülen ve Esad'ın fotoğrafları önünde sol elle selam verdiği görülen kadın subayın görüntülerini paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.