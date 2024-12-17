Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Muhaliflerin kontrolüne geçen Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen ve ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu konuşulan kadın subayın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Videoyu paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.
Suriye'de Beşar Esad'ın 8 Aralık Pazar günü devrilmesiyle sadece 24 yıllık devlet başkanlığını değil, ailesinin 50 yılı aşkın süren Suriye yönetimi de sona ermiş oldu. Muhaliflerin kontrolüne geçen ülkede devrik lider Beşar Esad'ın ordusunda görevli olduğu öne sürülen kadın subaylardan birinin görüntüleri gündem oldu.
"HESAP VERMESİ LAZIM"
Ülkedeki birçok katliamda parmağı olduğu öne sürülen ve Esad'ın fotoğrafları önünde sol elle selam verdiği görülen kadın subayın görüntülerini paylaşanlar "Bu kadının acilen bulunması ve hesap vermesi lazım" notunu düştü.