Esad'ın emrine karşı çıktığı için yıllardır esir tutulan savaş pilotuna anlamlı hediye
1982'de Baas rejiminin Hama'daki sivillerin bombalanması emrine karşı gelen ve bu yüzden 43 yıl hapis yatan Suriyeli pilot Ragid Tatari'ye onur hediyesi olarak altın işlemeli kılıç hediye edildi.
Baas rejiminin "sivillerin bombalanması emrine" karşı gelen Suriyeli pilot Ragid Tatari, Esad rejiminin çökmesiyle serbest bırakıldı. 43 yıldır esir tutulan Suriyeli pilota, altın işlemeli kılıç hediye edildi.
ALTIN İŞLEMELİ KILIÇ
Suriyeli aktivistler, Hama'daki bir camide cuma namazının ardından kent halkı adına cami imamının Suriyeli pilot Tatari'ye altın işlemeli kılıç hediye ettiği görüntüleri paylaştı.
Cami imamı Şeyh Muaz Reydan, Tatari'ye sunduğu hediyenin "hayatının yarısından fazlasını rejimin zindanlarında geçirmiş olmasının sembolik bir hediyesi" olduğunu söyledi.
43 YILDIR HAPİS YATIYORDU
Tatari, Hafız Esed döneminde 27 yaşındayken Hama kentindeki sivillerin bombalanması emrine karşı geldiği için 43 yıldır hapis yatıyordu. Suriyeli pilot, Baas rejiminin düşmesinin ardından serbest kalmıştı.