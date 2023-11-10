Erdoğan: Kronik hastalıkları olan kardeşlerimizi hastanelerimize almaya hazırız

İsrail'in Filistin'e saldırıları sonrası "Bizim buradaki bütün temennimiz, sadece insani yardımların geçiş koridoru değil ayrıca İsrail'e yönelik, yaralı Filistinli mazlumların geçişlerini sağlayacak baskıyı artırmak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılar ve kanser gibi kronik hastalıkları olan Gazzelileri Türkiye'deki hastanelere almaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Hedefimiz Gazze'den bütün bu insanların tıbbi yardımları verebileceğimiz noktalara geçişini sağlamak. Bunların içinde kanserli hastalardan tutun hafif ve ağır yaralılar bulunuyor. Biz bu koridor açılırsa bu yaralıları ve kanser gibi kronik hastalıkları olan kardeşlerimizi hastanelerimize almaya hazırız. Bunun için de hazırlıklarımızı tamamladık. 'Yaralıları ve kronik hastaları verelim' şeklinde bazı olumlu sinyaller geliyor. Eğer gerçekten bunları hastanelerimize alabilirsek insani ve İslami görevimizi de yerine getirmiş oluruz." dedi.

"İSRAİL'İN ÇOCUKLARI REHİN ALACAK KADAR VİCDANI OLMAYAN TUTUMU ORTADA"

Türkiye'nin araya girdiği durumda gerçekleşecek durumları ele alan Erdoğan, "Şimdi biz Türkiye olarak burada araya gireceksek burada İsrail'in yapması gereken şey, Filistinlilerin süratle bırakılması ve öbür taraftan da İsraillilerden Hamas'ın elinde olanların hemen bırakılmasıdır ama burada iki şey var: Asker var, sivil var. Zaten Hamas'ın sivilleri bırakmamak gibi bir kararlılığı yok, 'Bırakırız.' diyorlar. Tabii orada askerler var. Bu askerlerin içerisinde üst rütbeliler de var ama İsrail'in kalkıp da 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında çocukları rehine alacak kadar vicdani olmayan tutumu da ortada. Olumlu adımlar atıldığı takdirde biz her türlü riski alır ve bu işin çözümüne katkıda bulunmaya çalışırız. İsrail, son bir ayda Batı Şeria'da 2 bine yakın kişiyi tutukladı. Ondan önce içinde kadın ve çocukların da bulunduğu hapishanelere atılmış 10 bin civarında insan var. Hamas, öncelikle kadın ve çocuklar olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'de İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE SAĞLIK PERSONELİ GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisi ile ilgili paylaşım yaptı. Koca,"Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler" dedi.

Koca, paylaşımında "Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, başta çocuklar olmak üzere Refah Sınır Kapısı'ndan ilk etapta Mısır'ın Şeyh Zuvaid ve El-Ariş Hastanelerine nakledilecek. Kanser hastası çocukları Mısır Sağlık Bakanı ile birlikte ziyaret edeceğiz. Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşları birlikte gerçekleştirecekler. İkinci etapta ise durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak, üç ülkeden (Türkiye, Mısır, İsrail) irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur"ifadelerine yer verdi.