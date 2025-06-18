Endonezya'da Yanardağ Patladı, Uluslararası Uçuşlar İptal Edildi

ENDONEZYA'nın Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan kül bulutu nedeniyle bölgede uluslararası uçak seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Endonezya hava meydanları işletmesi tarafından yapılan açıklamada, volkanik aktiviteler nedeniyle Bali Adası'ndaki Denpasar Uluslararası Havalimanı ile çevredeki diğer havalimanlarında uçuş seferlerinin durdurulduğu belirtildi. İptal edilen seferler arasında Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur ve Çin'den hava yolu şirketlerine ait uçuşların yer aldığı bildirildi. Endonezya'da çok sayıda iç hat uçuşunun da iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki volkanik aktiviteler sonucu yanardağın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü kaydederek, 8 kilometre çevresindeki alanı tehlikeli bölge olarak ilan etmişti.