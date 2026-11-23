ENDONEZYA'nın Banten eyaletindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Endonezya'nın Banten eyaletindeki Seang bölgesinde bulunan bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaklaşık 30 kayıp kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Çalışma ilişkilerinden sorumlu Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Said Iqbal, yangının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, ilk bulguların bir klimanın kısa devre yapmış olabileceğine işaret ettiğini aktardı. Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya ise cumartesi günkü vardiya için fabrikada yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı