Ekvador'da Otobüs Kazası: 21 Ölü, 40 Yaralı
Ekvador'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Otobüsün Guaranda ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkarak 150 metre yükseklikten yuvarlandığı bildirildi.
EKVADOR'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Ekvador'un Guaranda ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkan otobüsün 150 metre yükseklikten yuvarlandığı bildirildi. Yetkililer, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya