Haberler

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran ile ABD arasında ateşkes ilan edilirken dünyanın diğer köşesinde gerginlik tırmandı. Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) "tanımlanamayan bir roket" fırlattığı bildirildi.

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da Güney Kore'den gelen bu açıklamayı takdir ettiğini duyurmuştu.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

