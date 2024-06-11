Malavi Başkan Yardımcısı Dr. Saulos Chilima, uçak kazasında hayatını kaybetti

Dr. Saulos Chilima'yı taşıyan uçak, Pazartesi günü Mzuzu Uluslararası Havaalanı'na inemeyince büyük bir arama operasyonu başlatıldı. Uçakta eski First Lady Shanil Dzimbiri de bulunuyordu. Uçak, yerel saatle 09.17'de Lilongwe'den kalkmıştı ve 45 dakika sonra varması bekleniyordu.

Ancak hava trafik kontrolü, kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapmamaları konusunda pilotu uyardı. Daha sonra uçakla bağlantı kesildi ve uçak radardan kayboldu. Arama ekipleri enkazı bulana kadar saatlerce arama yaptı. Cumhurbaşkanlığı ofisi, uçakta bulunan on kişinin tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı Dr. Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçak Chikangawa ormanında bulundu. Ne yazık ki, uçakta bulunan herkes kazada hayatını kaybetti," denildi.

Cumhurbaşkanı Lazarus Chakwera, ulusal yas ilan etti ve bayrakların cenaze gününe kadar yarıya indirilmesini emretti. Dzimbiri'nin de yolcular arasında olduğunu belirtti. Grup, eski bir hükümet bakanının cenazesine katılmak üzere seyahat ediyordu. Uçaktaki üç kişi askeri mürettebattı.

Chilima, 2020'den beri cumhurbaşkanı yardımcısıydı ve 2019 seçimlerinde üçüncü olmuştu. Seçim, düzensizlikler nedeniyle iptal edilmiş ve 2020'deki seçim tekrarında Chakwera, Chilima ile birlikte seçimi kazanmıştı. Bu, Afrika'da bir mahkemenin iptal ettiği bir seçim sonucunda görevdeki başkanın yenildiği ilk olaydı.

Chilima, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıyaydı, ancak savcılar geçen ay suçlamaları düşürdü. Bu durum, Chakwera'nın yönetiminin yolsuzlukla mücadelede yeterince sert olmadığını düşünenler tarafından eleştirildi. Chilima, 2022'nin sonlarında tutuklanmış ve suçlamaları reddetmişti.