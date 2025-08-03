Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN BASKINI EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı. "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı. Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SALDIRI TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mescid-i Aksa'ya düzenlenen söz konusu baskına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, bu sabah Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti. Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte düzenlenen baskında, Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

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Yorumlar (44)

Haber Yorumlarır5myqjnym4:

Lafa gelince İslam aleminin önderi, lideri oluyorsunuz. ama iş icraata gelince sadece kınıyorsunuz. Biz buna MÜNAFIKLIK diyoruz.

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSami İşgören:

ağzına sağlık kardeşim

yanıt28
yanıt6
Haber YorumlarıAras Aras:

Google de munafik'in tarifi nasılda UYUYOR İslâm'da mümin, kâfir ve münâfık şeklinde isimlendirilen üç inanç grubundan biri olarak münâfık, inanmadığı hâlde inkârını gizleyerek kendini mümin gösteren veya imanla küfür arasında bocalayan kimse demektir.

yanıt16
yanıt4
Haber YorumlarıHakan Moko:

Herşeyin bir Zamani var, sen komşunla kavga ederek sorunları coMuyorsun sonuçta bagirisin tartisirsin ama sana bir el kalktığı zaman son çare kendini savunursun , biraz zeki akıllı olun ileriyi okuyun yaw hemen münafık yaftaso yapitiyorsun. Münafık adam ayasofyayi açmaz . Sen feto ile karıştırma reisi

yanıt0
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Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

gelde bunu onun kullarına anlat işte dini kullanarak hep orda kaldı ama din kardeşi orda ölüyor o ise elin amerikalı sarı kafalısıyla kankalıga devam ediyor ve iş ceviriyor

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Biz sadece kınarız

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Haber YorumlarıEmekli:

Ama en iyi biz kınıyoruz guclubir sekilde

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Ne oldu, kınadık mı? Afferin. Ticarete devamke. Trump ve Netanyahu kuklası bir başkanımız olduğu sürece bir halt olmaz. Sözde ümmetçi ama aslında gerici zihniyet...

Yorum Beğen151
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Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Hindistan’dan kınalarımız gelmiştir AK Trollere duyrulur.

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

-)))))

yanıt17
yanıt5
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