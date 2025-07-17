Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünü değiştirme girişimlerini reddettiklerini açıkladı ve uluslararası toplumdan tepki göstermesini istedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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