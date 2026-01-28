Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Portekiz polisi, Azor Adaları açıklarında düzenlenen uluslararası bir operasyonda yarı batık denizaltı tipi bir uyuşturucu taşıyıcıyı durdurdu ve rekor seviyede uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Operasyonda, Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 9 ton uyuşturucu maddenin bulunduğu yarı denizaltı tespit edildi. Uyuşturucu madde balyalarının toplam miktarının yaklaşık 9 tona ulaştığı, bunun Portekiz tarihinin en büyük uyuşturucu ele geçirilişi olduğu belirtildi.

BALYALARDAN BAZILARI DENİZE DÜŞTÜ

Yarı denizaltı, Azor takımadalarının yaklaşık 230 deniz mili açığında durduruldu. Operasyon zorlu deniz ve hava koşullarında gerçekleşti. Denizaltıdaki 300 balyadan yaklaşık 35'i operasyon sırasında denize düştü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mürettebatta bulunan üç Kolombiyalı ve bir Venezüellalı gözaltına alındı. Uyuşturucu maddenin Avrupa pazarına ulaşmadan ele geçirilmesi, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Portekiz polisinin açıklamasına göre, operasyon sırasında Donanma, Hava Kuvvetleri ile ABD ve İngiltere'den yetkililer de destek verdi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon avro (520 milyon sterlin) civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu tür yarı batık denizaltılar ("narco-sub"), Latin Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı rotasında sıkça kullanılmaya başlandı ve ele geçirilen rekor miktar, transatlantik uyuşturucu koridorlarına dikkat çekti.