Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AK Parti grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi. Erdoğan'ın dün katıldığı etkinlikte yaptığı konuşma sonrası sesindeki değişiklik nedeniyle soğuk algınlığı geçirdiği yorumları yapılmıştı.

2 PROGRAM DA İPTAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve görüşme kararı alınmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan bugün, grup toplantısının ardından İspanya'ya gidecekti. Ancak Erdoğan'ın soğuk algınlığı geçirdiği ve bu nedenle programlarının iptal edildiği öğrenildi.

KRİTİK ZİRVEDE KARABAĞ ELE ALINACAK

Erdoğan, Dağlık Karabağ krizinin ele alınacağı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılacaktı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu zirve kapsamında bir araya gelmesi bekleniyor.