Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu

61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başını çeken Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani bir anda dünyanın gündemine oturdu. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından attığı her adım takip edilen Colani, geçtiğimiz günlerde bir kadınla fotoğraf çekilmişti. Colani'nin fotoğraf öncesinde kadına "Başını ört" dediği anlar görüntülenmiş ve Suriye'de şeriat uygulanacağı söylentileri ortaya atılmıştı.

"BU BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM"

Colani kadının başını örtmesine yönelik hareketiyle gündemdeki yerini korurken, o anlarla ilgili ilk kez konuştu. Görüntülerin ardından tepkilerin odağı olan Colani, BBC'ye verdiği röportajda "Onu zorlamadım. Ancak fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini tercih ediyorum. Bu benim özgürlüğüm" diyerek, olayın şahsi bir tercih olduğunu söyledi.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi