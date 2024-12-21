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Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu

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HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadına "Başını ört" talimatı vermiş, görüntüler günlerce konuşulmuştu. O anlarla ilgili ilk kez konuşan Colani, "Onu zorlamadım. Ancak fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini tercih ediyorum. Bu benim özgürlüğüm" ifadelerini kullandı.

61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başını çeken Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani bir anda dünyanın gündemine oturdu. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından attığı her adım takip edilen Colani, geçtiğimiz günlerde bir kadınla fotoğraf çekilmişti. Colani'nin fotoğraf öncesinde kadına "Başını ört" dediği anlar görüntülenmiş ve Suriye'de şeriat uygulanacağı söylentileri ortaya atılmıştı.

Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu

"BU BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM"

Colani kadının başını örtmesine yönelik hareketiyle gündemdeki yerini korurken, o anlarla ilgili ilk kez konuştu. Görüntülerin ardından tepkilerin odağı olan Colani, BBC'ye verdiği röportajda "Onu zorlamadım. Ancak fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini tercih ediyorum. Bu benim özgürlüğüm" diyerek, olayın şahsi bir tercih olduğunu söyledi.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi

Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet Varol:

aslansın sen, Allah yardımcın olsun. Rabbim seni muhafaza etsin

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Adam haklı. İstemeyen fotoğraf çektirmesin

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Darısı bütün yönetici lere

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıRıdvan Emiroğlu:

Çok net bir şekilde cevap verdi Resim çektirmek istiyorsan onun isteğine uyuyacaksın

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

bunlar din ile kafayi bozmuş,iflah olmazlar.

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

İnşallah Suriyeliler daha pişman olmaz bu sapkınlar yüzünden. Yanıbaşımızda radikal İslamcı bir terör devleti kurulmasın da.

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Haber YorumlarıAdanalı Haşmet :

Suriyedeki gece kulüpleri ne olacak ? Alkolün su gibi aktiğı kulülerden bahsediyorum kobaniii

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Haber YorumlarıNefii:

Tam Lider Tam Adam

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