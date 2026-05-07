Çin Dışişleri Bakanı Wang, ABD senato heyetiyle görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yaptı ve Washington'ı daha objektif bir yaklaşım sergilemeye çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün başkent Pekin'de ABD Senato Heyeti Başkanı Steve Daines ve beraberindekilerle görüştü. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin iki halkın refahını ve küresel istikrarı doğrudan etkilediğini bildirdi. Çin'in ABD'ye yönelik politikalarının her zaman tutarlı olduğunu söyleyen Wang, iki ülkenin karşılıklı saygı ile barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan iş birliği hedefi doğrultusunda istikrara katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Wang Yi, Washington'ı Çin'e objektif yaklaşmaya, anlaşmazlıkları uygun şekilde yönetmeye ve dünyaya daha fazla olumlu sinyal vermeye çağırdı.

Görüşmede her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
