Çin Donanması Hastane Gemisi Kiribati ve Solomon Adaları'na Yardım İçin Yola Çıktı

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine bağlı Zhoushan kentindeki bir limandan yola çıkmaya hazırlanan Çin donanmasına ait hastane gemisi 'Peace Ark', Kiribati, Tonga, Vanuatu, Solomon Adaları ve Doğu Timor'da gerçekleştirilecek insani yardım amaçlı hastane misyonu için yola çıktı. Bu seferle birlikte ilk kez bir Çin donanma gemisi Kiribati ve Solomon Adaları'nı ziyaret ederek buralarda insani yardım amaçlı tıbbi hizmetler yürütecek. Plana göre hastane gemisi söz konusu ülkelerde birer limana yanaşacak ve yerel halka, Çinli kurumların personellerine ve buralarda yaşayan Çinlilere bir hafta boyunca ücretsiz tıbbi hizmet sunacak.