Çin'de Matmo Tayfunu Sebebiyle 200 Bin Kişi Tahliye Edildi
Çin'in Guangdong eyaletinde etkisini artıran Matmo tayfunu nedeniyle 200 binden fazla kişi tahliye edilirken, yetkililer kırmızı alarm durumunu sürdürüyor.
ÇİN'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Matmo tayfununun etkisini artırması üzerine yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Matmo tayfunu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhanjiang kentinin Xuwen ilçesinin doğu kıyılarına ulaştı. Hainan'da dün itibarıyla yüksek riskli bölgelerden 197 binden fazla kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer tayfun nedeniyle kırmızı alarmın halen yürürlükte olduğunu kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya