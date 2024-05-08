Çin'de akılalmaz olay! Düğün hazırlığı yapan gelin adayı, erkek olduğunu öğrendi

Kendini keşfetmek çoğu kişi için yavaş ama anlamlı bir süreçtir. Ancak Çin'deki bir gelin adayı için bu süreç, 27 yıl sonra biyolojik olarak erkek olduğunu öğrenince hayatını tamamen değiştirdi. Hastanede yapılan bir test, onun karın bölgesinde gizlenmiş testisleri olduğunu ortaya çıkardı.

TEST YAPTIRMAYI SÜREKLİ ERTELEDİ

Li Yuan adlı 27 yaşındaki gelin adayı, Hubei Eyaleti'nden ve ergenlikten bu yana cinsel gelişim komplikasyonları yaşamıştı. Yuan, Regl yaşamamış ve göğüs gelişimi gecikmişti. 18 yaşında, anormal hormon seviyeleriyle teşhis edildi ancak önerilen kromozom testini yaptırmadı.

EVLENMEK İÇİN GİRDİĞİ SAĞLIK TESTİNDE OLANLAR OLDU

Li, evlenmek üzereyken yakın zamanda kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti. Kadın doğum uzmanı, ona konjenital adrenal hiperplazi (KAH) teşhisi koydu. Bu nadir görülen hastalık, vücudun bazı hormonları üretme yeteneğini etkileyerek vücuda telafi olarak başka bir hormonu fazla üretimi sağlıyor.

KROMOZOMAL OLARAK ERKEK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan testler, Li'nin Y kromozomlarına sahip olduğunu gösterdi ve dolayısıyla kromozomal olarak erkek olduğu doğrulandı. Li, kanser geliştirme riski yüksek olduğu için doktorunun önerisi üzerine karın bölgesindeki testisleri ameliyatla aldırdı.

Ameliyat başarılı geçmesine rağmen Li'nin düzenli olarak hastaneye giderek kontrollerini yaptırması ve hormonal tedavi görmesi gerekiyor. Li'nin bu şaşırtıcı durumu nedeniyle düğününün iptal edilip edilmediği bilinmiyor.