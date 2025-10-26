Haberler

Catherine Connolly İrlanda'nın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu

Catherine Connolly İrlanda'nın Yeni Cumhurbaşkanı Oldu
Güncelleme:
İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Connolly, eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins’in yerine geçiyor ve 11 Kasım'da yapılacak törenle görevine başlayacak.

İRLANDA'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Catherine Connolly, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

İrlanda'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi'nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı. Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

