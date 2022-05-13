Böylesi görülmedi! Torun isteyen anne baba çocuğuna dava açtı

BBC'nin aktardığı habere göre Hindistan'da bir anne ve baba, çocuklarıyla eşine evliliklerinden bir çocuk dünyaya getirmedikleri için tazminat davası açtı.

PEK ÇOK HARCAMA YAPILDI AMA ÇOCUK YOK

61 ve 57 yaşlarındaki Sanjeev ve Sadhana Prasand çifti, birikimleriyle oğullarının pilotluk eğitiminden düğününe pek çok harcama yaptıklarını, oğullarının evlenince çocuk yapmadığını belirtti.

İSTEDİKLERİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

Çift, gelecek yıla kadar bir torunları olmadığı takdirde oğullarından 650 bin dolara yakın tazminat talep etti. Çiftin açtığı davanın 17 Mayıs'ta duruşmada görülmesi bekleniyor.