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BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi

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BMGK'da, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, 4. kez ABD tarafından veto edildi.

ABD, Gazze'de ateşkes öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını 4. kez veto etti.

BMGK'da, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı ele alındı.

15 üyenin bulunduğu BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Güney Kore, İsviçre, Malta, Mozambik, Sierra Leone ve Slovenya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

4. KEZ ENGELLENDİ

ABD tarafından veto edilen karar tasarısı, diğer 14 üye tarafından "evet" oyu aldı. Böylelikle söz konusu kararı tasarısı, ABD tarafından 4. kez engellenmiş oldu.

Öte yandan toplantıya ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood da katıldı.

BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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