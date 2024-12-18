Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu

BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle geçen hafta 250 bin kişinin evlerine döndüğünü ve bunlardan 100 bininin ülke dışında yaşayan Suriyeliler olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

100 BİN SURİYELİ EVİNE DÖNDÜ

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana büyük bir yıkım ve yaygın bir yerinden edilme yaşandığına işaret edilen açıklamada, 6 milyondan fazla Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve 5,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, " Suriye'de 17 milyon kişinin hala yardıma ihtiyaç duyuyor ve tüm nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Savaştan kaçan binlerce Suriyeli mülteci artık evlerine dönüyor, diğerleri ise yerel koşulların güvenli bir geri dönüşe izin verip vermeyeceğini değerlendiriyor. Geçen hafta yaklaşık 250 bin kişi evlerine döndü, bunların 100 bini ülke dışında yaşayan Suriyeliler." denildi.

TÜM ŞEHİRLER HARABE

Suriyelilerin savaş sürecinde akıl almaz şiddet ve yıkım seviyelerine tanık olduğu vurgulanan açıklamada, tüm şehirlerin harabe halde olduğu kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ve şu anda Suriye'de temaslarda bulunan IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'nin muazzam insani ihtiyaçlarını karşılamak, iyileşmeyi teşvik etmek ve halkı istikrara kavuşturmak için hayati destek sunacaklarını tekrarladı.

Pope, "Bu, 14 yıldan uzun süren yıkıcı çatışmada çok fazla acı ve çalkantıya katlanan Suriye halkı için büyük bir umut ve tarihi fırsat anı. Zorluklar çok büyük olsa da uluslararası toplum Suriyelilerin hayatlarını yeniden kurmaları ve daha iyi bir gelecek sağlamaları için onlara destek olmalı." ifadelerini kullandı.

Bağışçı ülkelere, ortaklara ve diplomatik misyonlara IOM ekiplerinin Şam'a konuşlandırılmasıyla ilgili bilgi verdiğini kaydeden Pope, uluslararası topluma mültecilerin geri dönüşü için kaynaklarını harekete geçirme çağrısında bulundu. Pope, "Koşullar sağlandığında organize ve gönüllü geri dönüşler desteklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, Haziran 2025'e kadar bir milyon Suriyelinin geri dönmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.

BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
img

Ödevi sayesinde 10 yaşında milyoner oldu
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcumali inan:

Bu esedi ve nerde varsa sevenleri destekçilerini skmk gerek. Öldürene kadar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Tüm dünyada yardım kampanyası yapılması lazım 12 yılık savaş ve harabe şehir için

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.