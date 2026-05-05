Beyaz Saray yakınlarındaki olayda silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişinin polis tarafından vurulduğu bildirildi.

ABD Gizli Servisi yetkilisi, Beyaz Saray yakınlarında meydana gelen silahlı olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, Independence Caddesi ile 15'inci Cadde'nin kesiştiği yerde silahlı olduğunu belirttiği bir şüphelinin polis tarafından silahla vurulduğunu ve bu kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Beyaz Saray çevresinde, yerel saatle dün öğleden sonra silah sesleri duyulduğu rapor edilmiş, bu kapsamda Beyaz Saray bahçesinde görev yapan muhabirler, Gizli Servis tarafından tedbir amaçlı olarak toplantı odasına toplanmıştı. Silah seslerinin duyulmasından kısa süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumu kaldırılmıştı.

