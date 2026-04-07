Haberler

ABD, Pakistan'ın İran'a tanınan süreyi uzatma çağrısına cevap verecek

ABD, Pakistan'ın İran'a tanınan süreyi uzatma çağrısına cevap verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatma isteğine yanıt verileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, bu konuda bilgi sahibi.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın ABD'ye yaptığı ' İran'a tanınan süreyi 2 hafta uzatması' çağrısına yanıt vereceklerini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a tanıdığı süreyle ilgili Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yaptığı çağrıyı değerlendirdi. Amerikan basınına açıklama yapan Leavitt, "Pakistan'ın süreyi 2 hafta uzatma çağrısından Başkan Trump haberdar. Bu konuda bir cevap verilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

