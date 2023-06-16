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Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi

Dünya Haberleri

Seçim döneminde sık sık hükümeti hedef alan söylemlerle gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in, Paris Büyükelçiliği'ndeki bir davete katılması tepki çekmişti. Bugün 8 ülkeye büyükelçi atanırken, Paris Büyükelçisi Ali Onaner merkeze çekildi.

Sık sık muhalif söylemleri ile gündeme gelen oyuncu Berna Laçin'in geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde ağırlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Laçin'in elçilikteki davete katılması sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu. Oyuncu ise yaptığı paylaşımda "Paris'te kendi bayrağımızın altında bulunmak Büyükelçimiz Sn. Ali Onaner daveti ile muhteşem sanatçımız Gülsin Onay dinletisine geldik" ifadelerini kullanmıştı.

MERKEZE ÇEKİLDİ

Bugün konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti. Laçin'i onur konuğu olarak elçilikte ağırlayan Ali Onaner, merkez çekildi; yerine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer atandı.

Berna Laçin'i Paris Büyükelçiliği'nde ağırlayan Ali Onaner, merkeze çekildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Berna Laçin Paris Magazin Dünya Güncel Haberler

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