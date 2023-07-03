Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentlerde, binlerce insan mahsur kaldı. Sel ve su baskınlarından etkilenenler barınaklara sevk edilirken, tarım arazileri hasar gördü.

- Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı

DAKKA - Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bangladeş'in Sylhet, Habiganj ve Sunamganj kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentlerde, binlerce insan mahsur kaldı. Sel ve su baskınlarından etkilenenler barınaklara sevk edilirken, Sunamganj'da sel sularına kapılan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kentteki toprak kayması nedeniyle 4 kişi de yaralandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Surma Nehri'nde su seviyesi ise 133 santimetrenin üzerine çıkarken, çok sayıda tarım arazisi ise hasar gördü.