Üye Girişi
Haberler

Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı

Dünya Haberleri

Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentlerde, binlerce insan mahsur kaldı. Sel ve su baskınlarından etkilenenler barınaklara sevk edilirken, tarım arazileri hasar gördü.

- Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 yaralı

DAKKA - Bangladeş'te etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Bangladeş'in Sylhet, Habiganj ve Sunamganj kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü kentlerde, binlerce insan mahsur kaldı. Sel ve su baskınlarından etkilenenler barınaklara sevk edilirken, Sunamganj'da sel sularına kapılan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kentteki toprak kayması nedeniyle 4 kişi de yaralandı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Surma Nehri'nde su seviyesi ise 133 santimetrenin üzerine çıkarken, çok sayıda tarım arazisi ise hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hossain Tarek - Dünya

Bangladeş Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title