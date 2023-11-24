Bangladeş'te Filistin'e Destek Konseri Düzenlendi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Filistin'e destek amacıyla düzenlenen, "Dakka'dan Gazze'ye" temalı konsere binlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun 10 binden fazla Filistinliyi öldürmesine tepki gösterenler dünyanın dört bir yanında protestolarını sürdürüyor. Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bugün Filistin'e destek konseri düzenlendi. Başkent Dakka'da yerel saatle 15.00'da başlayan "Dakka'dan Gazze'ye" temalı konsere binlerce kişi katıldı. Konsere katılan Maqsood O' Dhaka, Ark, AvoidRafa, Nemesis, Indalo, Meghdol'un yanı sıra birçok sanatçı İsrail'in saldırılarını protesto etti. Konsere katılan sanatçılar hiçbir ücret almazken, bilet satışından elde edilen tüm gelir, Kızılay ve Filistinli Çocuklara Yardım Fonu aracılığıyla Gazze halkına aktarılacak.

Konserin düzenlenmesini sağlayan "Soykırıma Karşı Sanatçılar" tarafından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde soykırım yapma şekli son derece insanlık dışıdır. Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden bombardımanın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bununla birlikte Filistin'e yüzyıllardır uygulanan zulmü protesto etmek için bu konser düzenledi" ifadeleri kullanıldı. - DAKKA