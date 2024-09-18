Bakan Fidan, Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı kapsamında gittiği Ürdün'de Kral Abdullah tarafından kabul edildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı kapsamında gittiği Ürdün'de Kral Abdullah tarafından kabul edildi.
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