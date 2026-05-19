BAE: Irak'tan atılan 6 İHA'ya müdahale edildi

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini, can kaybı veya kritik tesislerin etkilenmediğini açıkladı. Ayrıca, 17 Mayıs'ta Barakah Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırının da Irak'tan yapıldığı soruşturmayla tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi. Açıklamada, 17 Mayıs'ta Barakah Nükleer Santrali'ne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı ve İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı sonucuna varıldığı da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

