BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "BAE'nin, İran'a yönelik saldırıların kendi topraklarından başlatılmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

Açıklamada, "BAE'nin hava sahasının, topraklarının veya sularının İran'a karşı herhangi bir düşmanca askeri eylemde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü teyit ettiğini" vurguladı.

LOJİSTİK DESTEK DE SAĞLANMAYACAK

BAE'nin saldırılara lojistik destek sağlamayı da reddettiği belirtilen açıklamada, "diyalog, gerilimi azaltma, uluslararası hukuka bağlılık ve devlet egemenliğine saygının mevcut krizleri ele almanın en iyi yolu olduğu" ifade edildi.

ABD GEMİSİ BÖLGEDE

BAE, başkent Abu Dabi yakınlarındaki Zafra Hava Üssü'nde binlerce ABD personeline ev sahipliği yapıyor. Üs, Körfez'deki birkaç Amerikan askeri tesisinden biri.

ABD uzun süredir devam eden tehditleri paralelinde İran çevresine yığınak yapıyor. Son olarak uçak gemisi USS Abraham Lincoln bölgeye konuşlandırılmıştı.

BİNLERCE ÖLÜ VAR

İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta protestolar başlatmıştı. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde binlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), toplam 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Tahran yönetimi ise, ölü sayısına dair kadar resmi hiçbir açıklama yapmadı.