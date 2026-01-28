Haberler

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz

BAE'den Trump'ı küplere bindirecek karar: Asla izin vermeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Körfez'de bazı Amerikan askeri tesislerinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri, kendi toprakları üzerinden İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğini duyurdu. İran'ın çevresine askeri yığınak yapan ABD, bölgeye son olarak bir uçak gemisi konuşlandırmıştı.

  • Birleşik Arap Emirlikleri, İran'a yönelik saldırıların kendi topraklarından başlatılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
  • BAE, İran'a karşı düşmanca askeri eylemlerde hava sahası, toprakları veya sularının kullanılmasına izin vermeyeceğini taahhüt etti.
  • BAE, İran'a yönelik saldırılara lojistik destek sağlamayı reddetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "BAE'nin, İran'a yönelik saldırıların kendi topraklarından başlatılmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

Açıklamada, "BAE'nin hava sahasının, topraklarının veya sularının İran'a karşı herhangi bir düşmanca askeri eylemde kullanılmasına izin vermeme taahhüdünü teyit ettiğini" vurguladı.

LOJİSTİK DESTEK DE SAĞLANMAYACAK

BAE'nin saldırılara lojistik destek sağlamayı da reddettiği belirtilen açıklamada, "diyalog, gerilimi azaltma, uluslararası hukuka bağlılık ve devlet egemenliğine saygının mevcut krizleri ele almanın en iyi yolu olduğu" ifade edildi.

ABD GEMİSİ BÖLGEDE

BAE, başkent Abu Dabi yakınlarındaki Zafra Hava Üssü'nde binlerce ABD personeline ev sahipliği yapıyor. Üs, Körfez'deki birkaç Amerikan askeri tesisinden biri.

ABD uzun süredir devam eden tehditleri paralelinde İran çevresine yığınak yapıyor. Son olarak uçak gemisi USS Abraham Lincoln bölgeye konuşlandırılmıştı.

BİNLERCE ÖLÜ VAR

İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta protestolar başlatmıştı. Başta gençler olmak üzere yüz binlerce insanın sokağa döküldüğü eylemlerde binlerce can kaybı olduğu iddia ediliyor. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), toplam 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. Tahran yönetimi ise, ölü sayısına dair kadar resmi hiçbir açıklama yapmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı

Netanyahu kirli planını açıkladı! Resmen Türk askerini hedef aldı
Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı

Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı! Bakanlara yetki verdi
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Trabzon'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Trump'a öfke kusarken gözyaşlarını tutamadı
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde