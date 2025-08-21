'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti

Uzun yıllar boyunca dünya çapında beğeniyle izlenen "Caught in Providence" adlı televizyon programındaki insani ve merhametli kararlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran ABD'li yargıç Frank Caprio'dan acı haber geldi.

"BABACAN YARGIÇ" HAYATINI KAYBETTİ

Rhode Island eyaletinde uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden, "babacan yargıç" olarak bilinen Frank Caprio 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi" denildi.

Son olarak sosyal medyada paylaştığı videoda takipçilerinden dua isteyen Caprio, mesajında, "Ne yazık ki bir aksilik yaşadım, şimdi tekrar hastanedeyim ve bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı rica etmek için size geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.