Aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AIDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti

Hindistan'da erkek arkadaşına olan bağlılığını kanıtlamak isteyen genç bir kızın yaptığı hareket, sosyal medyada viral oldu. AIDS olan erkek arkadaşının kanını kendine enjekte eden kız hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Mecnun duysa mezarından kalkar" ifadelerini kullandı.

Kuzeydoğu Hindistan'daki Assam kentinde yaşayan genç bir kız, erkek arkadaşına olan bağlılığını kanıtlamak adına akılalmaz bir harekete imza attı.

FACEBOOK'TAN TANIŞMIŞLAR

İddialara göre 3 yıl önce Facebook üzerinden tanışan ikili, bir süre konuştuktan sonra sevgili oldu. Genç kız, çocuğa sırılsıklam aşık olurken, AIDS taşıyan çocuk ise bir süre bu durumu sakladı. Daha sonra ise tüm olanları sevgilisine anlattı.

AŞKINI KANITLAMAK İÇİN YAPMIŞ

Genç kız ise çocuğa olan sadakatini kanıtlamak adına, erkek arkadaşının HİV virüsü taşıyan kanını kendisine enjekte etti. AIDS olan erkek arkadaşının kanını kendine enjekte eden kız hakkında yorumda bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Mecnun duysa mezarından kalkar" ifadelerini kullandı. Olayın ardından genç adam hakkında soruşturma başlatıldı. Kız ise tedavi görüyor.