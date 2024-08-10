Üye Girişi
Haberler

Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez, eşi Alberto Fernandez'i istismarla suçladı. Vücudu morluklar içinde kalan Yanez sürekli tehdit edildiği ve şiddet gördüğü iddiasında bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan Fernandez'e uzaklaştırma ve yurt dışı yasağı verdi.

Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez'in, eski cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'i fiziksel ve duygusal istismarla suçlaması ülkede şok etkisi yarattı. Yayınlanan fotoğraflar, Yanez'in vücudundaki çürükleri gözler önüne serdi.

Buenos Aires federal mahkemesi, bu ciddi iddialar üzerine Fernandez hakkında "psikolojik terör", telefon tacizi ve fiziksel istismar suçlamalarıyla kapsamlı bir cezai soruşturma başlattı. Yanez, Fernandez'in kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini, korkuttuğunu ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

Basına sızan mesajlarda Yanez'in Fernandez'e "Üç gündür bana vuruyorsun!" diye yazdığı görülüyor. Bu mesajlar, iddia edilen istismarın sürekliliğini ve ciddiyetini ortaya koyuyor. Fernandez ise, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti ve gerçeği mahkemede kanıtlayacağını belirtti.

Hakim Julian Ercolini, iddiaların ağırlığını göz önünde bulundurarak Fernandez'e Yanez'den uzak durma emri verdi ve yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca, Yanez'in güvenliğini sağlamak amacıyla polis koruması tahsis edilmesini talep etti.

Bu şok edici iddialar, Fernandez'in 2019-2023 yılları arasındaki başkanlık döneminde Arjantin'in yaşadığı derin ekonomik krizle birleşince, eski başkanın zaten sarsılmış olan itibarını daha da zedeledi. Ekonomik sorunlar nedeniyle halkın güvenini büyük ölçüde kaybetmiş olan Fernandez, şimdi de bu kişisel skandalla mücadele etmek zorunda.

Olay, Arjantin'de büyük yankı uyandırdı ve ülkenin siyasi gündemini derinden sarstı. Toplumda, üst düzey siyasetçilerin özel hayatları ve davranışları üzerine yoğun tartışmalar başladı. Bu durum, ülkede kadına yönelik şiddet ve siyasi figürlerin hesap verebilirliği konularında da yeni bir tartışma başlattı.

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Arjantin eski devlet başkanı Alberto Fernandez, şiddet uyguladığı eşini hastanelik etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Arjantin Arjantin Hakim 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title