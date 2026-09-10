Araştırma: Bilim insanları burun ile beyin arasındaki sinir devresini keşfetti

BİLİM insanları, burundan alınan düzenli ve yavaş nefesin kaygıyı azalttığını ortaya koyan doğrudan bir burun-beyin sinir devresi tespit etti.

ABD'de yürütülen yeni bir nörobilim araştırmasında, burundan nefes alıp vermenin kaygıyı yatıştırdığını gösteren 'burun-beyin' sinir devresi keşfedildi. Yapılan fare deneylerinde, burun boşluğundaki koku alma duyusu nöronlarının sadece kokuları değil, içeri giren hava akımını da algıladığı saptandı. Elde edilen verilere göre, burundan çekilen havanın sıklığı, koku soğancığı üzerinden beynin duygu ve stres merkezi olan amigdala bölgesine doğrudan sinyaller gönderiyor.

'HIZLI NEFES KAYGIYI ARTIRIYOR, YAVAŞ NEFES DİNDİRİYOR'

Söz konusu sinir yolunun çift yönlü çalıştığına dikkat çekilen araştırmada, burundan alınan nefesin sıklığı ve hızının kaygı seviyesini doğrudan belirlediği belirtildi. Burundan hızlı ve yüzeysel nefes almanın kaygı benzeri davranışları tetiklediği, yavaş ve derin nefes almanın ise sinir iletimini dengeleyerek sakinleşme sağladığı gözlemlendi.

Bulguların henüz hayvan modellerine dayandığını ve insan testleriyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ağız yerine burundan yarı yarıya daha yavaş nefes almanın kaygıyı kontrol altına almada doğal ve etkili bir tedavi sunabileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı