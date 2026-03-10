Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 153'ü öğrenci toplam 168 kişinin ölmesine neden olan okul saldırısı hakkında Donald Trump'ın "Bunu İran yaptı" demesine sert tepki gösterdi. Carlson, savaşın meşruiyetine ilişkin yaptığı açıklamada sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"SAVAŞMAYA DEĞMEZ"

Carlson açıklamasında, "Savaşmak için en derin düzeyde, savaştığınız insanlardan daha iyi olduğunuza inanmanız gerekir. Eğer bir sabah uyandığınızda sadece subayları değil onların kızlarını da öldürmenin sorun olmadığını düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez." ifadelerini kullandı.

AYNI KANATTALAR AMA ANLAŞAMIYORLAR

Cumhuriyetçi kanatta olan ancak zaman zaman Trump'ıeleştirmekten geri durmayan Carlson daha önce de Washingtonyönetiminin İran'a yönelik operasyonunu sert şekilde eleştirerek söz konusu saldırıyı "tamamen iğrenç ve kötü" olarak nitelendirmişti. Gazeteci ayrıca Trump'ı Epstein davası, Ukrayna'ya verilen destek ve bazı dış politika kararları nedeniyle de eleştirmişti.

TRUMP GRUPTAN ÇIKARDI

ABD Başkanı Donald Trump ise Carlson'a sert sözlerle karşılık vermişti.Trump, Carlson'ın artık MAGA (Make America Great Again) hareketinin bir parçası olmadığını söylemişti.

Trump yaptığı açıklamada, "Tucker yolunu kaybetti. Ben bunu çoktan anlamıştım ve o artık MAGA üyesi değil. MAGA ülkemizi kurtarıyor, onu yeniden büyük yapıyor. MAGA eski Amerika demektir ve Tucker'ın bununla hiçbir ilişkisi yok. Tucker bunu anlamak için yeterince akıllı değil." ifadelerini kullanmıştı.

"ONU HER ZAMAN SEVECEĞİM"

Trump'ın açıklamalarına Carlson'dan kısa sürede yanıt geldi. Ünlü gazeteci, Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürse de kişisel olarak ona karşı olumsuz bir tavrı olmadığını belirtti.

Carlson, "Öyle zamanlar oluyor ki Trump beni sinir ediyor ve bu şüphesiz o anlardan biri. Ama onun hakkımda ne söylediğinden bağımsız olarak, onu her zaman seveceğim." dedi.