Haberler

Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki

Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki Haber Videosunu İzle
Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 153 kız öğrencinin ölmesi ile sonuçlanan okul saldırısının inkar edilmesi ve hedef saptırılmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.Carlson,"Eğer bir sabah uyandığınızda sadece subayları değil onların kızlarını da öldürmenin sorun olmadığını düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez." ifadeleri ile ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.

  • ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 168 kişinin ölümüne neden olan okul saldırısı hakkında Donald Trump'ın 'Bunu İran yaptı' demesine tepki gösterdi.
  • Donald Trump, Tucker Carlson'ın artık MAGA hareketinin bir parçası olmadığını söyledi.
  • Tucker Carlson, Donald Trump'ı eleştirmesine rağmen onu her zaman seveceğini belirtti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İran'da 153'ü öğrenci toplam 168 kişinin ölmesine neden olan okul saldırısı hakkında Donald Trump'ın "Bunu İran yaptı" demesine sert tepki gösterdi. Carlson, savaşın meşruiyetine ilişkin yaptığı açıklamada sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"SAVAŞMAYA DEĞMEZ"

Carlson açıklamasında, "Savaşmak için en derin düzeyde, savaştığınız insanlardan daha iyi olduğunuza inanmanız gerekir. Eğer bir sabah uyandığınızda sadece subayları değil onların kızlarını da öldürmenin sorun olmadığını düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez." ifadelerini kullandı.

AYNI KANATTALAR AMA ANLAŞAMIYORLAR

Cumhuriyetçi kanatta olan ancak zaman zaman Trump'ıeleştirmekten geri durmayan Carlson daha önce de Washingtonyönetiminin İran'a yönelik operasyonunu sert şekilde eleştirerek söz konusu saldırıyı "tamamen iğrenç ve kötü" olarak nitelendirmişti. Gazeteci ayrıca Trump'ı Epstein davası, Ukrayna'ya verilen destek ve bazı dış politika kararları nedeniyle de eleştirmişti.

TRUMP GRUPTAN ÇIKARDI

ABD Başkanı Donald Trump ise Carlson'a sert sözlerle karşılık vermişti.Trump, Carlson'ın artık MAGA (Make America Great Again) hareketinin bir parçası olmadığını söylemişti.

Amerikalı gazeteciden Trump'a çok sert tepki

Trump yaptığı açıklamada, "Tucker yolunu kaybetti. Ben bunu çoktan anlamıştım ve o artık MAGA üyesi değil. MAGA ülkemizi kurtarıyor, onu yeniden büyük yapıyor. MAGA eski Amerika demektir ve Tucker'ın bununla hiçbir ilişkisi yok. Tucker bunu anlamak için yeterince akıllı değil." ifadelerini kullanmıştı.

"ONU HER ZAMAN SEVECEĞİM"

Trump'ın açıklamalarına Carlson'dan kısa sürede yanıt geldi. Ünlü gazeteci, Trump'a yönelik eleştirilerini sürdürse de kişisel olarak ona karşı olumsuz bir tavrı olmadığını belirtti.

Carlson, "Öyle zamanlar oluyor ki Trump beni sinir ediyor ve bu şüphesiz o anlardan biri. Ama onun hakkımda ne söylediğinden bağımsız olarak, onu her zaman seveceğim." dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia

Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia