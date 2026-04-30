Almanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Fahimi'den Sosyal Reform Planlarına Tepki: "Gerekirse Sokakta Protesto Ederiz"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DGB) Başkanı Yasmin Fahimi, Almanya'daki sosyal reform planlarını eleştirerek, emeklilik sistemi ve çalışma koşullarına yönelik yapılması planlanan düzenlemelerin, çalışanların haklarını zayıflatabileceğini söyledi. Fahimi, sosyal güvencelerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse sokakta protesto ederiz" mesajı verdi.

Fahimi, özellikle emeklilik sistemi ve çalışma saatlerine yönelik olası değişiklikleri eleştirerek, çalışanların haklarının riske atılmasına karşı olduklarını belirterek, "Ne yazık ki hükümetin hazırladığı pakette yüklerin işverenler ve çalışanlar arasında adil dağıtıldığını görmüyorum" dedi.

Başkan Yasmin Fahimi, sistemin öncelikle yapısal reformlarla daha verimli hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Sağlık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fahimi, "kendine çıkar sağlama" uygulamalarının sona erdirilmesi ve adil finansman sağlanması çağrısında bulundu.

Fahimi, reform tartışmalarının yanlış yönde ilerlediğini kaydederek, çalışanların sosyal güvencelerinin sürekli gündeme getirilmesini eleştirdi. Bu durumun "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Fahimi, yasal emeklilik sisteminde kesinti yapılması ya da çalışma saatlerinin çalışanlar aleyhine düzenlenmesi durumunda tepki göstereceklerini belirterek, "Kim yasal emekliliği kısmayı düşünüyorsa, bizim tam direnişimizle karşılaşır" açıklamasını yaptı.

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'in, "inovasyon yatırımı yapan şirketlere daha uzun süreli geçici iş sözleşmeleri esnekliği tanınabileceği" yönündeki önerisini de eleştiren. Fahimi, şirketlerin zaten yatırım yapmak zorunda olduğunu, çalışanlara ekstra bir teşvik verilmesinin doğru olmadığını söyledi. Fahimi, iş güvencesinin ekonomik koşullara göre değil, çalışan hakları temelinde korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA