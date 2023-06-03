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Almanya'da polis ve göstericiler arasında arbede

Almanya'da polis ve göstericiler arasında arbede

Dünya Haberleri

Almanya'da aşırı sağcılara karşı 'ciddi şiddet eylemleri' suçlamasıyla 4 kişinin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

- Almanya'da polis ve göstericiler arasında arbede

LEİPZİG - Almanya'da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" suçlamasıyla 4 kişinin hapis cezasına çarptırılması nedeniyle düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı.

Almanya'da aşırı sağcılara karşı "ciddi şiddet eylemleri" yaptıkları suçlamasıyla yargılanan sol görüşlü Lina E.'ye 5 yıl 3 ay, Lennart A., Jannis R. ve Jonathan M.'ye ise 2,5 ila 3 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi. Kararın ardından eylemciler sokaklara döküldü. Almanya'nın Leipzig kentinin Wiedebach Meydanı'nda toplanan maskeli göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Ara sokaklarda barikat kuran göstericiler ateş yakarak 4 kişiye verilen hapis cezasını protesto etti. Polis protestoculara biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu. Çok sayıda protestocu ve polisin hafif yaralandığı gösterilerde, birçok otomobil ve iş yerleri hasar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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