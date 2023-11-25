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Almanya'da Filistin'e Destek Mitingi Düzenlendi

Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi. Soğuk havaya rağmen göstericiler Filistin bayrakları ve sloganlarla Filistin'e özgürlük taleplerini dile getirdi. Konuşmalarda İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm eleştirildi ve Batılı ülkelerin sessizliği kınandı. Mitinge geniş güvenlik önlemleri altında Filistinliler, Türkler, Almanlar ve diğer milletlerden insanlar katıldı.