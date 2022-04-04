Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu - Haberler

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Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

AA - Emel Öz - Dünya
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Almanya'da bir kişi, sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı oldu

Almanya'da bir kişinin, aşı olmak istemeyenlere sahte aşı kartı satmak için 90 kez Kovid-19 aşısı olduğu iddia edildi. Yetkililer kimliği açıklanmayan kişinin aynı sağlık merkezine üst üste iki gün gelmesi sırasında yakalandığını aktardı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Magdeburg kentinde 60 yaşındaki bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla Saksonya eyaletinde aşıları yaptırdığı öne sürülen kişinin adı, kişisel mahremiyet kuralları uyarınca açıklanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınmayan şüpheli hakkında aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelinin, Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün aşı olmaya geldiği sırada yakalandığı ifade edildi.

AA / Emel Öz - Dünya

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