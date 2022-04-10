Afganistan'ın Pençşir Vilayetinde 2 Binin Üzerinde Meyve Fidanı Dikim İçin Dağıtıldı

BAZARAK, 10 Nisan (Xinhua) — Türkiye'nin finanse ettiği meyve fidanlarının dağıtımı ve dikimi, savaşın vurduğu Asya ülkesinde ağaç dikmenin önemine dair kamuoyunda bilinç oluşturmayı amaçlayan ve halihazırda devam eden ağaç dikme kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştirildi. Yerel yönetimin açıklamasında, vilayetin tarım, sulama ve hayvancılık dairesinin fidanları 7 bölgeye kota temelli dağıttığı belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Taliban liderliğindeki geçici hükümet de Afgan çiftçilerin karşılaştığı problemleri çözmeye ve tarımda ileri teknolojileri kullanmalarına yardım etmeye yönelik çabalarını hızlandırdı.

Xinhua / Dünya