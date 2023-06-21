Afganistan'da 80 dönümlük haşhaş ve afyon tarlaları imha edildi

Afganistan polisi, son iki ay içinde ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde yaklaşık 80 dönümlük haşhaş ve afyon tarlasını imha etti. Yasadışı ürünlere karşı yürütülen benzer operasyonlarda polis birkaç hafta önce üç vilayette yaklaşık 600 dönüm haşhaş tarlasını imha etmişti.

Afganistan polisi, son iki ay içinde ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde yaklaşık 80 dönümlük haşhaş ve afyon tarlasını imha etti.

SES (Peştuca): YUNUS AKHUNDZADA, Narkotikle Mücadele Vilayet Müdürü:

"Geçtiğimiz iki ay boyunca süren bir dizi operasyon sırasında, Cüzcan vilayetinin yedi ilçesinde altı dönümü bugün olmak üzere toplam 80 dönümlük haşhaş ve afyon tarlasını imha ettik."

Yasadışı ürünlere karşı yürütülen benzer operasyonlarda polis birkaç hafta önce üç vilayette yaklaşık 600 dönüm haşhaş tarlasını imha etmişti.

Afganistan'da geçici yönetimin lideri Molla Hibetullah Ahundzade, geçen yıl Nisan ayında yayımladığı kararname ile haşhaş dahil yasadışı ürünlerin yetiştirilmesini ve uyuşturucu maddelerin işlenmesi ve kaçakçılığının yapılmasını yasaklamıştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

(XHTV)