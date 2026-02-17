ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakere başladı

ABD ve İran arasında Cenevre'de yapılan müzakerelerin ikinci turu başladı.

ABD ve İran, İsviçre'nin Cenevre kentinde ikinci tur müzakere için bir araya geldi. ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yer alıyor. İran heyetine ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ediyor.