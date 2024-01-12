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Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu orantılı değil orantısız bir güç kullanımıdır. Husiler, ABD ve İngiltere'ye karşı başarılı bir savunma yapıyor" diye konuştu.

ABD ve İngiltere, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını gerekçe göstererek Yemen'in başkenti Sana dahil birçok kenti karadan ve denizden vurdu. Yemen'i cehenneme çeviren saldırılarla ilgili olarak ilk kez değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler. Bu orantılı değil orantısız bir güç kullanımıdır. Husiler, ABD ve İngiltere'ye karşı başarılı bir savunma yapıyor" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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