ABD, Vatandaşlarına Irak Seyahati için Kırmızı Uyarı Verdi

ABD, Vatandaşlarına Irak Seyahati için Kırmızı Uyarı Verdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına 'hiçbir nedenle seyahat etmeyin' uyarısında bulundu. Ülkeye yönelik riskler arasında terörizm, adam kaçırma ve silahlı çatışmalar yer alıyor.

ABD, vatandaşlarına Irak'a 'hiçbir nedenle' seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Abd Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan hükümet personelinin ülkelerinden ayrılması için talimat verildiği anımsatıldı. Açıklamada, Irak'a seyahat önerisi, 'Seyahat etmeyin' anlamına gelen 4'ncü seviyeye çekilerek kırmızı uyarı verildi. Karara gerekçe olarak 'terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak'taki vatandaşlarına gerekli acil hizmetleri ancak sınırlı ölçüde sunabilmesi' gösterilen açıklamada, 'Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin' uyarısına yer verildi.

Irak'taki ABD hükümet personelinden sıkı güvenlik koşullarında yaşamalarının ve çalışmalarının beklendiği aktarılan açıklamada, "Irak'ta terör şiddeti, terör saldırıları ve diğer faaliyet riski bulunmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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